شعر به السكان.. زلزال بقوة 6.2 يهز بنما

أفاد تقرير مبدئي أصدره معهد علوم الجيولوجيا في بنما في وقت متأخر من أمس الاثنين، بأن زلزالا بلغت شدته 6.2 درجة وقع على بعد 61 كيلومترا من جزيرة إلبوربنير في البحر الكاريبي.

وشعر السكان بالزلزال لفترة وجيزة في عاصمة بنما.

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وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كيلومترات، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 9.94 درجة شمالا وخط طول 78.35 درجة غربا.

وقبل ذلك، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته سبع درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.

فيما قدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.