زلزال قوته 7 درجات يضرب بحر بالي في إندونيسيا

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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته سبع درجات ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على بعد 203 كيلومترات شمالي ماتارام بإندونيسيا وعلى عمق 516 كيلومترا تحت سطح الأرض.
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فيما قدرت الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي أن قوة الزلزال 7.1 درجة.
لا تهديدات بحدوث تسونامي
وقال النظام الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا توجد تهديدات بحدوث تسونامي نتيجة للزلزال.
ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو ضحايا على الرغم من أن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، نشرت مقاطع مصورة توضح حدوث هزات.
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