شاهد أول ظهور لرئيس الغابون علي بونغو بمقر إقامته الجبرية
قبل انقلاب الأربعاء.. شوهد الرئيس بونغو آخر مرة قبل 4 أيام حينما أدلى بصوته في العاصمة ليبرفيل
ظهر رئيس الغابون علي بونغو ظهر الأربعاء من خلال فيديو بثه من مقر إقامته الجبرية، وذلك في أول ظهور له منذ أن أعلن قادة الجيش الإطاحة به وبحكومته وحل المؤسسات والسيطرة على السلطة.
أول ظهور لرئيس #الغابون علي بونغو بعد الانقلاب ضده#العربية pic.twitter.com/YBIEwchpYJ— العربية (@AlArabiya) August 30, 2023
بعد إعلان قادة الجيش الاستيلاء على السلطة في الغابون، تم وضع الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية. وكان الرئيس بونغو قد شوهد آخر مرة قبل 4 أيام، حينما أدلى بصوته في العاصمة ليبرفيل، والتي أُعلن فيها لاحقاً فوزه بولاية ثالثة بنسبة تجاوزت 64%.
وصباح اليوم الأربعاء، أعلن الانقلابيون عبر التلفزيون الرسمي عن تقييد الرئيس علي بونغو رهن الإقامة الجبرية، كما أعلنوا أيضا عن اعتقال نجله بتهمة "الخيانة العظمى"، وذلك بعد ساعات من إعلانهم الإطاحة بالحكومة.
#الغابون .. #علي_بونغو ظهر آخر مرة أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية#العربية pic.twitter.com/e39D1iaFsX— العربية (@AlArabiya) August 30, 2023
انقلابيو الغابون أوضحوا أيضا أن "الرئيس بونغو يحيط به عائلته وأطباؤه" بالإقامة الجبرية.
كما أعلن انقلابيو الغابون اعتقال مقربين من الرئيس بتهمة الخيانة العظمى واختلاس أموال عامة.
وأظهرت مشاهد متداولة خروج مواطنين في شوارع عاصمة الغابون لدعم وتأييد الانقلابيين الذين استولوا على السلطة.
يُذكر أن الرئيس بونغو يحكم الغابون منذ 2009، خلفاً لوالده الرئيس السابق عمر بونغو الذي حكم البلاد لـ40 عاما.
وفي أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة عشرة أشهر من دون ظهور علني، وعلى الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.
وقد نجا من محاولة انقلاب سابقة في 2019، حيث جرى اعتقال أو قتل كل مدبري محاولة الانقلاب بعد ساعات من استيلائهم على محطة الإذاعة الوطنية.
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