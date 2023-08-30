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لحظة إعلان الانقلاب

شاهد.. لحظة إعلان الانقلاب العسكري في الغابون

المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً غابونياً أكدوا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إعلان الانقلاب العسكري على السلطة في الغابون، من خلال إعلان لمجموعة من ضباط الجيش على التلفزيون الرسمي في البلد الإفريقي.

وأعلن الضباط استيلاءهم على السلطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنوا إلغاء الانتخابات وحل المؤسسات وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وسط سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل العاصمة. ولا يُعرف إلى الآن مصير الرئيس الغابوني علي بونغو، بحسب ما أفادت عائلته.

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المجموعة المؤلفة من نحو 12 عسكرياً غابونياً، قال أحدهم إنه يتحدث باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مؤكدين أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

انقلاب عسكري في الغابون.. إنهاء النظام القائم وحل المؤسسات وإغلاق الحدود العرب والعالم الغابون انقلاب عسكري في الغابون.. إنهاء النظام القائم وحل المؤسسات وإغلاق الحدود
من هو الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيش الغابون؟ العرب والعالم الغابون من هو الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيش الغابون؟

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وكان قد أعيد انتخاب علي بونغو الذي يحكم الغابون منذ 14 عاما، رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات، في وقت سابق اليوم.

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