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الطفلة لين طالب (صورة تداولها نشطاء على تويتر)
مأساة هزت لبنان

ابنة الـ6 سنوات اغتصبها خالها وأمها تسترت.. القضاء يطلب الإعدام

دبي - العربية.نت
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بعدما شغلت اللبنانيين بمأساتها لفظاعة ما تعرضت له، طرأ تطور جديد بقضية لين طالب ابنة الـ6 سنوات التي توفيت في 25 يونيو الفائت بعيد قضائها عيد الأضحى في طرابلس شمال البلاد بمنزل عائلة والدتها.

فقد أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، قرارها الظني.

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وبعد اتهام خالها بالاغتصاب وتستر الأم والجد والجدة على الأمر، اعتُبِر فعل خالها ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات، وفق وسائل إعلام محلية.

كما اعتبرت القاضية وفاة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنص على عقوبة الإعدام.

كذلك أوجبت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال.

موجة غضب واسعة

أتى ذلك بعد أن كانت القاضية قد ختمت تحقيقاتها بالقضية منذ أيام، وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة بالأساس تمهيداً لإصدار قرارها الظني.

واستمعت إلى إفادة أطباء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية.

يشار إلى أن مأساة تلك الصغيرة كانت أثارت موجة غضب واسعة في لبنان، حيث عبر الآلاف عن انتقاداتهم الصارخة للأم التي من المفترض أن تحمي صغارها لا أن تتستر على انتهاكات وجرائم فظيعة تطالهم.

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