الجيش الأوكراني: مقتل 6 جنود إثر تحطم طائرتي هليكوبتر

قال الجيش الأوكراني الأربعاء إن ستة جنود لقوا حتفهم على متن طائرتي هليكوبتر خلال "تنفيذ مهام" في شرق البلاد.

ولم يشر إلى ما حدث بالضبط الثلاثاء، لطائرتي الهليكوبتر وهما من طراز مي-8 المستخدم على نطاق واسع.

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وجاء في بيان للجيش نُشر على تطبيق تيليغرام أن الجنود كانوا "ينفذون مهاما" في قطاع مدينة باخموت الشرقية التي تسيطر عليها روسيا عندما قتلوا.

وقال موقع أوكراينسكا برافدا الإخباري إن الحادث وقع بالقرب من كراماتورسك، وهي بلدة كبيرة غربي باخموت في منطقة دونيتسك حيث وقع

معظم القتال خلال الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 18 شهرا.

وذكر الموقع أن الطائرتين "دمرتا بالكامل" وعُثر على الجثث في الموقع.

وقال متحدث باسم القوات الجوية يدعى يفهين راكيتا لهيئة البث العامة (سوسبيلنه) إن القتلى كانوا ضباطا، ولن تُكشف هوياتهم لأسباب أمنية.

وشهدت المدن الروسية والأوكرانية الليلة قبل الماضية ونهار أمس، أعنف هجمات متبادلة يشنها الجانبان منذ مطلع العام.

فقد أصابت مسيّرات أوكرانية أهدافاً بدقة في مطار عسكري قرب العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن اشتعال النيران بطائرات شحن روسية، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد واسع من المدن الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مراكز التحكم وصنع القرار في العاصمة كييف.

ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد تم تدمير مسيّرة في منطقة روزسكي قرب موسكو، وأسقطت قوة دفاع جوي مسيّرة أخرى فوق منطقة بريانسك جنوب العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت تقارير عن تدمير مسيّرات في ريازان وعلى أراضي منطقة سوخينيتشسكي في منطقة كالوغا. وفي منطقة دزيرجينسكي، سقطت واحدة قرب خزان نفط. كما أدى هجوم مسيرة موجهة إلى نشوب حريق في مطار بسكوف العسكري، حيث اشتعلت النيران في عدد من طائرات النقل العسكري من طراز "إليوشن 76".

وتوعد الكرملين برد على هجوم المسيرات الأوكرانية، إذ أعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن "النشاط الإرهابي لنظام كييف يتواصل، والغالبية العظمى من الطائرات من دون طيار تطال أهدافاً مدنية".