النزاع مستمر.. قصف جوي ومدفعي واشتباكات في الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في أنحاء متفرقة، شن خلالها الجيش ضربات جوية ومدفعية.

ونفذ الجيش غارات جوية مكثفة وضربات بالمدفعية على تجمعات لقوات الدعم السريع في ضاحية سوبا شرق الخرطوم وعدد من أحياء شرق النيل.

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أجزاء واسعة

فيما أبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي بأن دوي الانفجارات هز أجزاء واسعة من أحياء شرق الخرطوم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

كما أضافوا أن الجيش شن قصفاً مدفعياً من منطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان في الساعات الأولى من صباح الخميس باتجاه مواقع قوات الدعم السريع غرب المدينة وشمال مدينة الخرطوم بحري.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات تجددت صباح الخميس بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين جنوب أم درمان، مضيفين أن الاشتباكات شملت منطقتي أمبدة المنصورة وحمد النيل الواقعتين غرب سلاح المهندسين.

كذلك أردفوا أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة دارت حول مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بمدينة الخرطوم بحري.

في حين قالت قوات الدعم السريع إنها نفذت "عملية نوعية تم من خلالها تدمير معسكر القوات الخاصة بمنطقة المرخيات أم درمان ومقتل المئات".

مئات القتلى

يشار إلى أنه منذ اندلاع شرارة القتال في البلاد بين القوتين العسكريتين في 15 أبريل الفائت، سارع كل منهما إلى محاولة قطع طرق الإمدادات عن الآخر، كما حاول السيطرة على مناطق استراتيجية ومواقع عسكرية مهمة، سواء في الخرطوم أو خارجها.

وقد أسفر النزاع عن سقوط مئات القتلى، ودفع نحو 5 ملايين إنسان إلى النزوح.