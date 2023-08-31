بأكبر مدن جنوب إفريقيا.. سحب 63 جثة التهمتها النار وناس ينتحبون

استفاقت مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، على حادث مفجع هز البلاد.
UPDATE: Death toll in Johannesburg, South Africa building fire rises to 20. - eNCA/News24— Dredre babb (@DredreBabb) August 31, 2023
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فقد التهم حريق ضخم مبنى كبيراً في منطقة الأعمال التجارية المركزية بأكبر المدن في الدولة.
وأعلنت السلطات المحلية في المدينة بتغريدة على منصة إكس، انتشال 63 جثة، وإصابة اكثر من 43 في الحريق.
عشرات المشردين!
كما أكدت أنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط المدينة.
فيما رجح المتحدث باسم خدمات الطوارئ روبرت مولودزي ارتفاع عدد القتلى. وأوضح أن عملية البحث والانتشال مستمرة، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء يتحركون عبر المبنى.
كما أردف أن المزيد من الأشخاص ربما يكونون محاصرين في الداخل. وأكد أن طفلا واحدا على الأقل كان من بين القتلى.
إلى ذلك، أشار إلى أن المبنى كان "أشبه بمستوطنة غير رسمية انتقل إليها مشردون بحثًا عن سكن بدون أي اتفاقيات إيجار رسمية"، ما جعل من الصعب تفتيشه، وفق تعبيره.
في حين أوضح شهود عيان أنه هناك ما يصل إلى 200 شخص يعيشون في المبنى.
فيما أظهرت الصور مشاهد مروعة لجثث ملفوفة متناثرة على الطرقات، وأهال مكلومين يبكون أحباءهم، وينتحبون على الأرصفة.
كما شوهدت أغطية مواد الأخرى متدلية من بعض النوافذ، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الناس قد استخدموا تلك الأشياء لمحاولة الهروب من الحريق ، أو ما إذا كانوا يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم.
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