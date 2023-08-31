ترك الدراسة بسن 18.. ما لا تعرفه عن وزير دفاع بريطانيا المستقيل

استقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل، على ما أفاد داونينغ ستريت، الخميس.

وكتب والاس في رسالة الاستقالة التي أرسلها إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك: "انتُخبت نائباً عام 2005 وبعد سنوات عديدة، حان الوقت للاستثمار في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة".

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نبذة عنه

بن والاس ليس لديه تحصيل جامعي. فقد ترك الدراسة في سن 18 وأصبح مدرباً للتزلج في النمسا قبل الالتحاق بالأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست.

انضم إلى الحرس الاسكتلندي عام 1991، وعمل في ألمانيا وقبرص وبليز وأيرلندا الشمالية.

سنة 1998 غادر لمتابعة مهنة سياسية، وتم انتخابه بعد عام عضواً في البرلمان الاسكتلندي، حيث خدم لفترة واحدة.

بعد ذلك انتقل إلى لانكشاير وانتُخب نائباً في البرلمان سنة 2005.

عمل وزيراً للأمن وعُين وزيراً للدفاع قبل 4 سنوات. وقد برزت مكانته مع الحرب في أوكرانيا، كما لعب دوراً غير مسبوق في عملية إجلاء القوات البريطانية من أفغانستان.

انفصل عن زوجته

بن والاس تزوج من ليزا كوك عام 2001، والتقيا عندما كانت باحثة في البرلمان الاسكتلندي فيما كان عضواً في جمعية العلوم الاجتماعية.

عملت زوجته كمساعدة برلمانية غير متفرغة في مكتبه حتى نهاية أبريل 2019، غير أنهما انفصلا منذ ذلك الحين.

ووصف عبء وظيفته على حياته الخاصة بأنه أحد الأمور التي ندم عليها في حياته السياسية.

لديهما ولدان وبنت، وانقسم أبناؤه حول ما إذا كان ينبغي على والاس أن يترشح لقيادة المحافظين سنة 2022.

يقسم والاس وقته بين لانكشاير ولندن. وخارج السياسة، يسرد نشاطاته الترفيهية مثل التزلج والإبحار والرغبي وسباق الخيل.