بدءاً من القرم..زيلينسكي: لا سلام قبل استعادة كل الأراضي
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شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، على أنه لا يمكن تحقيق "سلام دائم" في البلاد ما لم تستعيد كييف السيطرة على شبه جزيرة القرم ودونباس وغيرهما من الأراضي التي تحتلها روسيا.
وكان زيلينسكي يتحدث في منتدى البيت الأوروبي "أمبروسيتي" لإدارة الأعمال في إيطاليا اليوم الجمعة.
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