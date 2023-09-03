حاكم دارفور: بحثت مع البرهان تنفيذ اتفاق جوبا للسلام وترتيبات الإقليم الأمنية

التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وتطرق اللقاء للقضايا الأساسية التي تهم أهل دارفور.

وقال مناوي إن اللقاء بحث القضايا الإنسانية التي خلفتها الحرب وتأثيراتها السلبية على المواطنين، موضحًا أن مواطني دارفور في حاجة ماسة للمواد الإيوائية والإغاثية لمساعدتهم في الاستقرار والعيش الكريم.

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وتابع مناوي في تصريحات صحافية، أنه أطلع البرهان على الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، وجهود حكومة الإقليم في هذا الصدد.

وكشف حاكم إقليم دارفور أن اللقاء تناول أيضا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أهمية تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه لاسيما ملف الترتيبات الأمنية وذلك لضمان استدامة السلام والاستقرار في السودان.

معركة عنيفة استمرت لست ساعات

ميدانيا، تشهد الأوضاع العسكرية في مدينة أم درمان تطورات متسارعة، واشتدت الاشتباكات البرية بشكل كبير، اليوم الأحد، في عدد من المحاور، أبرزها في منطقة أمبدة غربي مدينة أم درمان، حيث دارت معركة عنيفة استمرت زهاء ست ساعات، تخللها قصف مدفعي وتحليق لمقاتلات الجيش السوداني.

وأودى الرصاص الطائش بحياة ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وعدد آخر من الإصابات.

كما عادت الاشتباكات البرية إلى منطقة أم درمان القديمة، وشهدت عدد من أحياء المدينة اشتباكات ومعارك بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى قصف متبادل بين الجيش والدعم السريع جنوبي أم درمان بعد محاولات الدعم السريع قصف سلاح المهندسين.

فيما أفادت مصادر عسكرية إحكام الجيش سيطرته على محيط سلاح المدرعات، كما أظهرت مقاطع فيديو مصورة انتشار عناصر سلاح المدرعات في عدد من الأحياء والمناطق المجاورة للسلاح القابع في ضاحية الشجرة جنوب الخرطوم، فيما زعم الدعم السريع الأمر.

هذا وكثف الطيران المقاتل والمسير من ضرباته الجوية في مدينة بحري مستهدفا تجمعات ومواقع في شمال بحري وجنوبها، فضلا عن توجيه ضربات مكثفة في منطقة شرق النيل.