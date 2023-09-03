اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من سيول تركيا
تجّار مدينة سامسون التركية وهم ينتقلون بوساطة قارب صغير بعدما غمرت المياه محلّاتهم
تركيا

مدينة تركية تغرق بالأمطار الغزيرة.. وسكان يلجأون للزوارق للتنقل

أظهرت مقاطع فيديو سقوط أشجار في الشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة والعواصف الرعدية

العربية.نت ـ جوان سوز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات جارفة في مدينة سامسون التركية، صباح اليوم، حيث أدت إلى تراكم المياه في الشوارع الرئيسية بعدما استمرت الأمطار في الهطول منذ ليلة أمس، وهو ما أدى أيضاً لطرائف في المدينة الواقعة على البحر الأسود.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام تركية محلّية، عدداً من تجّار المدينة وهم ينتقلون بوساطة قارب صغير بعدما غمرت المياه محلّاتهم التجارية.

مادة اعلانية

كذلك أظهر مقطع فيديو آخر، نجاة 4 أشخاص محاصرين في نفق من خلال السباحة.

كما أن الأمطار الغزيرة حوّلت مركز مدينة سامسون وشوارعها الرئيسية إلى بحيرة، وهو ما أدى لقطع السبل بسائقي الحافلات والمارّة بعدما زادت حدّة هطول الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد والتي عطّلت حركة المرور في المدينة بالكامل.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى سقوط أشجارٍ في الشوارع نتيجة الأمطار الكثيفة والعواصف الرعدية.

وتحاول السلطات المحلية في مدينة سامسون منذ ساعات، إعادة فتح الطرقات وإصلاح أعطال في البنى التحتية كشبكة صرف المياه في المدينة.

ولم تكشف بلدية المدينة حتى الآن عن حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والحافلات بعد انهيارات جزئية لعدد من المباني القديمة.

وتشكلت طوابير طويلة من السيارات على الطريق السريع في ضواحي سامسون نتيجة برك المياه التي خلفتها الأمطار الغزيرة لاسيما بعدما امتلأت العديد من الأنفاق بالمياه أيضاً.

وحذرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ من مزيد من الأمطار في سامسون والعاصمة أنقرة.

ووجهت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ المعروفة اختصاراً بـ AFAD رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة لسكان العاصمة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في الساعات المقبلة، حيث طلبت منهم توخي الحيطة والحذر.

"الشخص المتيبس" أنهكها.. شقيقة سيلين ديون تكشف عن وضع أختها ثقافة وفن "الشخص المتيبس" أنهكها.. شقيقة سيلين ديون تكشف عن وضع أختها

وبحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، ستبدأ الأمطار والعواصف من المناطق الجنوبية في أنقرة.

وستكون هناك أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية محلياً في عموم المحافظة وقوية جداً في أماكن أخرى منها، بحسب المديرية العامة للأرصاد.

وقدّرت المديرية أن الهطولات ستكون متقطعة حتى ساعات المساء.

وجاء في نص الرسالة التحذيرية التي أرسلتها إدارة الكوارث لسكان أنقرة: "بحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار غزيرة جدًا في المدينة اليوم. ينبغي توخي الحيطة والحذر من الفيضانات وتعطّل وسائل النقل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح سيناريو كل عام.. الفيضانات تجبر آلاف الباكستانيين على النزوح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط