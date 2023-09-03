مواصفات "الشيطان 2".. صاروخ روسيا المرعب يدخل المعارك قريباً

وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.

وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن صواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.

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الجدير بالذكر أن صواريخ سارمات، أو "آر إس – 28"، صواريخ روسية حديثة تعتبر من الجيل الخامس، ويطلق عليها الغرب اسم "الشيطان 2" أو صاروخ يوم القيامة.

قصة "الشيطان 2"

وقال الرئيس الروسي إن صاروخه النووي "الذي لا يمكن إيقافه" سيكون جاهزاً عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد البلاد لتوسيع جيشها وتجديد قواتها النووية.

ويهدف "الشيطان 2" إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وسيشكل حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية.

وبعد الإطلاق التجريبي الناجح لصاروخ "الشيطان 2" في وقت سابق من هذا العام، قال بوتين إن الصاروخ ليس له منافس، وسيجعل أعداء روسيا "يفكرون مرتين" قبل إصدار التهديدات.

كما حذر بوتين، في ذلك الوقت، من أن الصاروخ "قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ".

موصفات "الشيطان 2"

صاروخ سارمات، هو الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

يقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دول بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ"لا مثيل له"، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.

وقال عنه بوتين: تم تزويد قواتنا النووية بمنظومة صواريخ "آر إس - 28 سارمات"، القادرة على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ.

قدرات "الشيطان 2"

"الشيطان 2" صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات، من الجيل الخامس قادر على حمل رؤوس مدمرة ويتمتع بقدرة تفجيرية هائلة ويعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، كما يمكنه اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية.

"الشيطان 2" قادر على تدمير مناطق شاسعة بمدى 15 ألف كيلومتر، حيث يصل إلى أي مكان بالعالم متفوقاً على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات.

"الشيطان 2" يتجاوز طوله الـ 35 مترا، فيما يبلغ قطره 3 أمتـار ويعمل بالوقود السائل وسرعته 15 ضعفا لسرعة الصوت، كما أنه قادر على حمل عشرة رؤوس حربية أو أكثر.