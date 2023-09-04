بعد 550 يوما من الحرب.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويدعو لنهجٍ جديد بالجيش

في خطوة مفاجئة وفيما تدخل الحرب في روسيا شهرها التاسع عشر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه.

وعين الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاحد السياسي رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع، وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "سيكون رستم اوميروف على رأس وزارة" الدفاع، مضيفا "أتوقع ان يدعم البرلمان هذا المرشح".

بعد عام ونصف عام من الحرب.. الرئيس الأوكراني فولوديمير #زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ويعين رستم أوميروف وزيراً جديداً#العربية pic.twitter.com/zkQGCMv8YJ — العربية (@AlArabiya) September 3, 2023

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جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ فبراير شباط 2022.

يشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، ولعب دورا في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات لدعم جهودها الحربية. ووصف اتهام وزارته بالفساد بالتشهير.

وقال زيلينسكي "قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما في الحرب الشاملة". وأضاف "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع برمته".

ويجب أن يوافق البرلمان على تغيير وزير الدفاع، لكن من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع.

ويرأس عمروف (41 عاما) صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية منذ سبتمبر أيلول 2022 ولعب دورا في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي الأشهر الأخيرة، تعهد زيلينسكي تعزيز مكافحة الفساد الذي كان مستشرياُ في أوكرانيا قبل الحرب الروسية، استجابة بشكل خاص للشروط التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتحافظ كييف على وضعها كمرشحة للعضوية.

وبرزت مؤخرا العديد من فضائح الفساد في البلاد، استهدفت إحداها وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وتتعلق بعقد للإمدادات العسكرية موقع مع شركة تركية.

كما تم دهم أكثر من 200 مركز تجنيد عسكري في نهاية آب/أغسطس في أوكرانيا لاجتثاث نظام فساد يسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.