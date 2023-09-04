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فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
فلاديمير بوتين (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوتين يكرر مجدداً: الهجوم الأوكراني المضاد "فشل"

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "اليوم، كل شيء يحصل بالضبط كما قال رئيسنا"

العربية.نت - وكالات
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مجددا الاثنين "فشل" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية يونيو وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في سوتشي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان "إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، مضيفا "سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو".

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وشن الجيش الأوكراني في يونيو هجوما مضادا واسع النطاق في الجنوب والشرق بهدف تحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو.

لكن قوات كييف تتقدم ببطء شديد بسبب الدفاعات الروسية الحصينة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين أن الجيش الأوكراني يشن "منذ عشرة أيام على الأقل هجمات عنيفة مع عديد كبير وبآمال كبيرة".

وأضاف "اليوم، كل شيء يحصل بالضبط كما قال رئيسنا".

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