اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Wheat grains are seen at a place of a storage destroyed by a Russian military strike, as Russia's attack on Ukraine continues, in the village of Yulivka, Zaporizhzhia region, Ukraine, on July 27, 2022. (Reuters)
دمار في مستودع للحبوب بمرفأ أوكراني - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

روسيا تقصف ميناء أوكرانيا قبل محادثات بوتين وأردوغان

أعقب هجمات روسية الأحد على ميناء ريني الذي يطل أيضا على نهر الدانوب

رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت أثناء الليل هجوما جويا على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير القمح، قبل ساعات من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات.

وحثت القوات الجوية الأوكرانية سكان منطقة ميناء إسماعيل، أحد المينائين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، على الاحتماء بعد منتصف الليل اليوم الاثنين. وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يجتمع بوتين وأردوغان اليوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود، إذ تسعى أنقرة والأمم المتحدة إلى إحياء اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية ساهم في تخفيف أزمة غذاء عالمية. ووصفت تركيا المحادثات بأنها حيوية للاتفاق.

وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل، إضافة إلى عدم شحن كميات كافية من القمح الأوكراني إلى البلدان المحتاجة.

بعد 550 يوما من الحرب.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويدعو لنهجٍ جديد بالجيش العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بعد 550 يوما من الحرب.. زيلينسكي يقيل وزير دفاعه ويدعو لنهجٍ جديد بالجيش

وبعد الانسحاب من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، شنت روسيا مرارا هجمات على الموانئ المطلة على نهر الدانوب الذي أصبح منذ ذلك الحين الممر الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وجاء هجوم اليوم الاثنين، الذي لم يعرف نطاقه حتى الآن، في أعقاب هجمات روسية أمس الأحد على ميناء ريني الذي يطل أيضا على نهر الدانوب أسفرت عن أضرار في البنية التحتية للميناء وإصابة شخصين على الأقل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط