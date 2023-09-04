الرئيس الأوكراني: إبرام اتفاق مهم جدا لتدريب طيارينا في فرنسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى".

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ولم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيجرى.

ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق.

وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.

والشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

وميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليغرام إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة كورسك.

وتقع منطقة كورسك في جنوب روسيا على الحدود مع غرب أوكرانيا.

ولا تعلن أوكرانيا أبدا تقريبا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.وفي السياق،