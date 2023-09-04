قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية
صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم
أكد شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت، الاثنين، مخيم جنين بالضفة الغربية.
وقال الشهود لوكالة أنباء العالم العربي إن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.
ودخلت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين وتتواجد في محيط مخيمها، فيما سُمعت أصوات إطلاق نار في أكثر من موقع، بحسب شهود العيان.
وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات إسرائيلية "تعمل في هذه الأثناء" داخل مخيم جنين. فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "قوات كبيرة" من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العملية تهدف لاعتقال مطلوبين.
وأعلنت "كتيبة جنين" التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان أن عناصر لها "اكتشفوا قوة خاصة على أطراف المخيم وأمطروها بصليات من الرصاص".
واقتحمت القوات الإسرائيلية جنين مرارا، وفي 31 يوليو الماضي اعتقل الجيش الإسرائيلي في جنين عناصر ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.
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