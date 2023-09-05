عن صورة جنرال "يوم القيامة" ولقاء كيم.. هكذا رد بيسكوف

على جري عادته، لم يشف الكرملين غليل الباحثين عن سبق صحافي أو معلومات جديدة.

فقد رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التحدث أو الإجابة على السؤالين الأهمين في مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء.

مادة اعلانية

ورداً على سؤال عما إذا بالإمكان سؤاله بخصوص الجنرال سيرجي سوروفيكين، قال بيسكوف: "لا، غير ممكن".

قمة مع كيم؟!

كذلك، رفض التعليق على المعلومات التي رجحت عقد قمة مقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-اون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان كيم سيلتقي بوتين قريباً، قال بيسكوف "كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك".

كما أضاف "ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة".

⚡️ No Comment from Kremlin on Possible Meeting with Kim



Dmitri Peskov would not be drawn on reports in the New York Times about a meeting between the 🇷🇺 & 🇰🇵 leaders later this month.#Kremlin | #Russia | #NorthKorea pic.twitter.com/YtUTjRMMq5 — RT_India (@RT_India_news) September 5, 2023

وكان مسؤول أميركي أفاد أمس الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي قد يتوجه إلى روسيا قريبا للقاء بوتين، بينما يحاول الكرملين الحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في حربه في أوكرانيا .

مفاوضات حول الأسلحة

كما أوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه علنا لأنه غير مخول بالكشف عن القضية، أن الولايات المتحدة تتوقع أن يقوم كيم بهذه الزيارة خلال الشهر الحالي. وأضاف أن واشنطن ليست واثقة من مكان أو موعد الاجتماع تحديدا، لكن من المحتمل عقده في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، نظرا لقربها النسبي من كوريا الشمالية، وفق ما نقلت الأسوشييتدبرس.

كذلك، أشارت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار بيونغ يانغ مؤخرا، سعيا لإقناع كوريا الشمالية ببيع ذخيرة مدفعية إلى بلاده.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين وكيم تبادلا رسائل بعد زيارة شويغو.

فيما أوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بأن هذه الرسائل كانت "على مستوى سطحي"، لكنه أكد في الوقت عينه أن المحادثات الروسية- الكورية الشمالية بشأن بيع أسلحة تحرز تقدماً.