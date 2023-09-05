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المتحدث بسام الكرملين متوسطا زعيم كوريا الشمالية والجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين
المتحدث بسام الكرملين متوسطاً زعيم كوريا الشمالية والجنرال الروسي سيرجي سوروفيكين

عن صورة جنرال "يوم القيامة" ولقاء كيم.. هكذا رد بيسكوف

دبي - العربية.نت
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على جري عادته، لم يشف الكرملين غليل الباحثين عن سبق صحافي أو معلومات جديدة.

فقد رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التحدث أو الإجابة على السؤالين الأهمين في مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء.

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ورداً على سؤال عما إذا بالإمكان سؤاله بخصوص الجنرال سيرجي سوروفيكين، قال بيسكوف: "لا، غير ممكن".

صورة ظهرت فجأة.. جنرال "يوم القيامة" يتمشى مع زوجته العرب والعالم صورة ظهرت فجأة.. جنرال "يوم القيامة" يتمشى مع زوجته

قمة مع كيم؟!

كذلك، رفض التعليق على المعلومات التي رجحت عقد قمة مقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-اون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان كيم سيلتقي بوتين قريباً، قال بيسكوف "كلا، لا يمكننا تأكيد ذلك".

كما أضاف "ليس لدينا ما نقوله حول هذه المسألة".

وكان مسؤول أميركي أفاد أمس الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي قد يتوجه إلى روسيا قريبا للقاء بوتين، بينما يحاول الكرملين الحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في حربه في أوكرانيا .

مفاوضات حول الأسلحة

كما أوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه علنا لأنه غير مخول بالكشف عن القضية، أن الولايات المتحدة تتوقع أن يقوم كيم بهذه الزيارة خلال الشهر الحالي. وأضاف أن واشنطن ليست واثقة من مكان أو موعد الاجتماع تحديدا، لكن من المحتمل عقده في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، نظرا لقربها النسبي من كوريا الشمالية، وفق ما نقلت الأسوشييتدبرس.

تقرير أميركي يتحدث عن جدول أعمال لقاء مرتقب بين بوتين وكيم يونغ أون
تقرير أميركي يتحدث عن جدول أعمال لقاء مرتقب بين بوتين وكيم يونغ أون

كذلك، أشارت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زار بيونغ يانغ مؤخرا، سعيا لإقناع كوريا الشمالية ببيع ذخيرة مدفعية إلى بلاده.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين وكيم تبادلا رسائل بعد زيارة شويغو.

فيما أوضح جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، بأن هذه الرسائل كانت "على مستوى سطحي"، لكنه أكد في الوقت عينه أن المحادثات الروسية- الكورية الشمالية بشأن بيع أسلحة تحرز تقدماً.

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