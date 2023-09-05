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رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما - فرانس برس
رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما - فرانس برس

"للعودة للنظام الدستوري".. محادثات بين إيكاس والغابون

دبي - العربية.نت
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استقبل الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، الثلاثاء، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، الذي عينته الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس) "مسهلا للعملية السياسية"، بعد الانقلاب على علي بونغو أونديمبا، بحسب التلفزيون الحكومي.

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بدء محادثات في الغابون

وطلبت منه الجماعة الاقتصادية "بدء محادثات" مع "جميع الأطراف في الغابون وشركاء البلاد" من أجل "العودة السريعة إلى النظام الدستوري" لكن لم يتم معرفة فحوى المباحثات.

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وكانت المنظمة علقت عضوية الغابون الاثنين وأمرت بـ"النقل الفوري" لمقرها من العاصمة ليبرفيل إلى مالابو في غينيا الاستوائية، حسبما أشار نائب رئيس البلاد تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي الاثنين على موقع إكس.

قائد الانقلاب رئيسا انتقاليا

يذكر أن الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي أطاح علي بونغو في 30 آب/أغسطس في الغابون، أدى اليمين الدستورية الاثنين رئيساً "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات ذات مصداقية".

وكان العسكريون أعلنوا "نهاية نظام" علي بونغو أونديمبا الذي حكم الغابون طوال 14 عاما، بعد أقل من ساعة من إعلان إعادة انتخابه خلال الانتخابات المتنازع عليها في 26 آب/أغسطس.

اختلاس ضخم

في اليوم التالي اجتمع قادة قوات الجيش والشرطة في لجنة انتقال واستعادة المؤسسات برئاسة الجنرال أوليغي واتهموا أوساط الرئيس الذي وضع في الإقامة الجبرية - ولا سيما زوجته وأحد أبنائه – بـ"الاختلاس الضخم" للمال العام و"الحوكمة غير المسؤولة".

والدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا هي الغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وبوروندي ورواندا والكاميرون وتشاد وساو تومي وبرينسيبي وغينيا الاستوائية وأنغولا ورواندا.

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