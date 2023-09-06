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من القصف الروسي في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

بالفيديو.. قصف روسي يستهدف سوقاً بشرق أوكرانيا ومقتل 16

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أن 16 شخصا على الأقل قتلوا الأربعاء في قصف روسي على سوق في كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا.

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وقال إن "مدفعية الروس قتلت 16 شخصا في بلدة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك" مشيرا إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية، مضيفاً "للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع".

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كما أظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعا تجاريا صغيرا هادئا فيما يعصف فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران.

وبحسب رئيس الوزراء فقد تم الآن "احتواء" الحريق الناجم عن الضربة الروسية.

وتقع كوستيانتينيفكا على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من باخموت التي شهدت معركة دامية منذ سنة. وتتعرض البلدات المجاورة لها بانتظام لقصف روسي.

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