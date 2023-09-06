شوارعها تحولت لأنهار.. شاهد فيضانات تغرق إسطنبول

لقي شخصان مصرعهما الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار، وفق ما أعلن مسؤولون أتراك.
وقال مكتب محافظ المدينة إن شخصين توفيا.
عاجل من تركيا...— إياد الحمود (@Eyaaaad) September 5, 2023
الفيضانات تغمر اسطنبول وعشرات السيارات غارقة وأنباء عن غرق أنفاق المدينة وأشخاص عالقين في "مكتبة اسطنبول" لا يستطيعون الخروج ويطلبون من الشرطة إنقاذهم.pic.twitter.com/vjTTloZYc4
غمر محطة مترو جزئياً
بدورها أكدت خدمة الطوارئ التركية أن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد 4 آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي شمال غربي البلاد.
كما أفادت تقارير إعلامية بأن العاصفة الليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئياً بالمياه وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة، حسب فرانس برس.
جر سيارات وأكشاك
كذلك أظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.
يشار إلى أن الأمطار الغزيرة هطلت عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.
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