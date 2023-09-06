مواجهات بين فصائل فلسطينية وقوة إسرائيلية اقتحمت جنين

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أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
اقتحام جنين بعشرات الآليات
وأوضح الشهود أن قوة خاصة تمركزت داخل بناية سكنية، وبعد اكتشاف أمرها اقتحمت عشرات الآليات العسكرية مدينة جنين وأطراف مخيمها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
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وبحسب الشهود، فإن اشتباكات مسلحة دارت على أطراف المخيم.
أهداف غير واضحة
فيما لم تتضح بعد طبيعة العملية العسكرية وأهدافها.
وفي مطلع الأسبوع، اقتحمت قوة خاصة مخيم جنين، واعتقلت ثلاثة نشطاء من حركة حماس.
عملية واسعة
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين مرارا، وفي 31 يوليو الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي في جنين عناصر ينتمون لحركة حماس.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.
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