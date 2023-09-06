وزير دفاع أوكرانيا الجديد: سأقوم بكل شيء من أجل انتصارنا

تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف الأربعاء بالقيام بكل شي لتحرير "كل شبر" من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا وذلك بعد تصويت البرلمان على تثبيته في مهامه الجديدة.

وقال على صفحته في فيسبوك "سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا".

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كما أضاف "مخططنا يرتكز على النصر دون مساومات طفيفة أو محادثات"، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد في الجنوب والشرق.

من تتار القرم

وأيّد البرلمان الأوكراني الأربعاء بغالبية واسعة تعيين رستم أوميروف (41 عامًا)، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيرا للدفاع.

وتتار القرم هم أقلية مسلمة سنية تركية، من بين الأقليات العديدة التي قمعها السوفييت.

وأيد 338 نائبا من أصل 450 تعيين أوميروف الذي اقترحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أوضح النائبان ياروسلاف يليزنياك وإيرينا غيراشتشنكو عبر تلغرام.

وكان أوميريوف يدير حتى الآن صندوق ممتلكات الدولة المكلف الخصخصة وهو شخصية بارزة في الجالية التترية في شبه جزيرة القرم ومسلم يعرف عنه حنكته التفاوضية وحسه العملي.

فضائح فساد

وعلق مستشار رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية سيرغيي ليشتشينو لوكالة فرانس برس قائلا: "هذا أعلى منصب في الدولة يتولاه تتري" من القرم. والتتر مسلمون لهم تاريخ قديم في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا العام 2014.

وكان وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف (57 عامًا) أحد رموز المقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، إلا أنه اضطر إلى مغادرة منصبه بعد فضائح فساد عدة داخل الوزارة.