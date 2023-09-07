اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Gabon's Prime Minister Raymond Ndong Sima speaks during the opening session of the New York Forum Africa in Libreville on June 8, 2012. The three-day New York Forum Africa, to be attended by Ali Bongo, is dedicated to development issues across the continent and features senior business executives and politicians from Africa and beyond. AFP PHOTO / WILFRIED MBINAH (Photo by WILFRIED MBINAH / AFP)
ريمون ندونغ سيما
الغابون

انقلابيو الغابون يعينون معارضاً للرئيس المخلوع رئيساً للحكومة

رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما يعيّن ريمون ندونغ سيما، المعارض للرئيس المخلوع علي بونغو، رئيس وزراء انتقالياً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عيّن رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما اليوم الخميس ريمون ندونغ سيما، الخبير الاقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو، رئيس وزراء انتقالياً، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.

وندونغ سيما (68 عاماً) تولّى بين العامين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونغو، لكنّه ما لبث أن ابتعد عن النظام متّهماً إياه بسوء إدارة البلاد ووصل به الأمر إلى حدّ الترشّح ضدّ بونغو في الانتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.

مادة اعلانية
حكومة دارفور للعربية: الوضع كارثي.. والصراع القبلي يتسع السودان السودان حكومة دارفور للعربية: الوضع كارثي.. والصراع القبلي يتسع

يأتي هذا بينما أطلق سراح علي بونغو، اليوم الخميس، بعد أن خضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به الأسبوع الماضي، وبات بإمكانه الشروع في رحلة علاجية، بحسب ما أعلن القادة العسكريون الجدد في البلاد.

وقال الكولونيل أولريش مانفومبي، المتحدث باسم اللجنة الانتقالية، للتلفزيون الحكومي إن بونغو "حر في التحرك نظراً لحالته الصحية.. يمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصاته الطبية".

ولم تتضح على الفور الحالة الصحية للرئيس المخلوع. وكان قد أصيب بجلطة دماغية أواخر عام 2018 أبعدته عن مهامه لعدة أشهر.

وتمت الإطاحة بالرئيس البالغ من العمر 64 عاماً من السلطة في 30 أغسطس وسط عودة الانقلابات في أجزاء من إفريقيا وبعد فترة وجيزة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاتلون من نوع آخر بالصفوف الأمامية على الجبهات بين روسيا وأوكرانيا مقاتلون من نوع آخر بالصفوف الأمامية على الجبهات بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط