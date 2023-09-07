بعد تخبط بوخارست.. الناتو: روسيا لم تتعمد مهاجمة رومانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن حطام طائرة مُسيرة عُثر عليها على الأراضي الرومانية ناجم عن هجوم متعمد شنته موسكو على رومانيا.

ويوم الاثنين، ذكرت كييف أن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال هجوم جوي شنته روسيا أثناء الليل على ميناء أوكراني على نهر الدانوب. وزاد عدد الهجمات على الموقع منذ انسحاب موسكو في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

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ونفى مسؤولون رومانيون في بادئ الأمر التصريحات الأوكرانية لكنهم تراجعوا، أمس الأربعاء، إذ قال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار إن أجزاء مما قد تكون طائرة روسية مسيرة سقطت على أراضي رومانيا.

وقال ستولتنبرغ لنواب البرلمان الأوروبي اليوم: "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وقوع هجوم روسي متعمد وننتظر نتيجة التحقيق الجاري".

وشدد ستولتنبرغ على المخاطر التي تشكلها الضربات الجوية الروسية في منطقة قريبة بهذا القدر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ: "بغض النظر عن نتيجة (التحقيق)، ما شهدناه، بالطبع، هو الكثير من القتال وكذلك الهجمات الجوية قرب حدود حلف شمال الأطلسي".