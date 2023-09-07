اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A general view of a blast near Plauru, Romania, as seen from Izmail, Ukraine, following a Russian air strike, in this screen grab taken from a social media video released on September 4, 2023. Telegram/Odesa INFO/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TEXT ON IMAGE ADDED FROM SOURCE.
من الانفجار في رومانيا
روسيا و أوكرانيا

بعد تخبط بوخارست.. الناتو: روسيا لم تتعمد مهاجمة رومانيا

يوم الاثنين، ذكرت كييف أن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال هجوم جوي شنته روسيا أثناء الليل على ميناء أوكراني على نهر الدانوب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لدى الحلف ما يشير إلى أن حطام طائرة مُسيرة عُثر عليها على الأراضي الرومانية ناجم عن هجوم متعمد شنته موسكو على رومانيا.

ويوم الاثنين، ذكرت كييف أن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال هجوم جوي شنته روسيا أثناء الليل على ميناء أوكراني على نهر الدانوب. وزاد عدد الهجمات على الموقع منذ انسحاب موسكو في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

مادة اعلانية
زيلينسكي: أوكرانيا ترفض بشدة أي قيود أخرى على تصدير الحبوب اقتصاد روسيا و أوكرانيا زيلينسكي: أوكرانيا ترفض بشدة أي قيود أخرى على تصدير الحبوب

ونفى مسؤولون رومانيون في بادئ الأمر التصريحات الأوكرانية لكنهم تراجعوا، أمس الأربعاء، إذ قال وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار إن أجزاء مما قد تكون طائرة روسية مسيرة سقطت على أراضي رومانيا.

وقال ستولتنبرغ لنواب البرلمان الأوروبي اليوم: "ليس لدينا أي معلومات تشير إلى وقوع هجوم روسي متعمد وننتظر نتيجة التحقيق الجاري".

وشدد ستولتنبرغ على المخاطر التي تشكلها الضربات الجوية الروسية في منطقة قريبة بهذا القدر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وقال ستولتنبرغ: "بغض النظر عن نتيجة (التحقيق)، ما شهدناه، بالطبع، هو الكثير من القتال وكذلك الهجمات الجوية قرب حدود حلف شمال الأطلسي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟ اللاجئون الأجانب في بورتسودان يواجهون أوضاعا قاسية.. كيف يعيشون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط