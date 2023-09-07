موسكو: تزويد كييف باليورانيوم المنضب دليل على اللاإنسانية

نددت روسيا الأربعاء بخطة أميركية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب ووصفتها بأنها "دليل على اللاإنسانية".

وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر تليغرام إن "قرار الإدارة بتزويد الأسلحة باليورانيوم المنضب هو دليل على اللاإنسانية"، وفق رويترز.

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كما أضافت: "من الواضح أن واشنطن، ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق "هزيمة استراتيجية"، مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني وإنما أيضاً للتخلص من أجيال بأكملها".

مخصصة لدبابات أبرامز

يشار إلى أنه في وقت سابق الأربعاء أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب، وهي قذائف فعالة ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

كما أوضح في بيان أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

السرطان وعيوب خلقية

وتساعد كثافة اليورانيوم، حوالي 1.7 مرة كثافة الرصاص، هذه الذخيرة على اختراق المدرعات الثقيلة.

لكن اليورانيوم المنضب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أن هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

في طليعة الدول

يذكر أن الولايات المتحدة كانت في طليعة الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

وتعهدت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لكييف تزيد قيمتها عن 43 مليار دولار منذ شنت موسكو عمليتها العسكرية في فبراير 2022.