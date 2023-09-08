اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.. وحركة النزوح كثيفة

اندلعت مساء الخميس اشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، في وقت فرض الجيش اللبنانيطوقا أمنيا مشدّدا حول المخيّم .

وذكر مراسل العربية والحدث أن الوضع الامني داخل مخيم عين الحلوة توتر مساء الخميس حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الوطني الفلسطيني والمجموعات الإسلامية في منطقة الطوارىء استخدمت فيها الأسلحة الثقيله والرشاشه، وسمعت أصوات القذائف والرصاص في مدينة صيدا وجوارها.

مادة اعلانية

كما ذكر الإعلام المحلي أن الاشتبكات تدور على محور التعمير البركسات وتستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف التي يتردد دويها في مدينة صيدا.

وشهد المخيم حركة نزوح كثيفة وسط تصاعد حدة الاشتباكات داخل المخيم في حي الطوارئ والشارع التحتاني.

وقال مصدر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن سبب الاشتباكات في المخيم يعود لرفض مجموعات "إسلامية" تسليم المطلوبين في اغتيال رئيس الأمن الوطني الفلسطيني العميد العرموشي في شهر يولو تموز الماضي.

وأضاف المصدر " كان من المفترض تسليم ثمانية مطلوبين في مهلة أقصاها كان يوم أمس وتم تمديدها إلى اليوم".

وأشار المصدر إلى أنه مع تأخر المجموعات الموجودة في حي الصفصاف في المخيم في تسليم المتهمين بدأ الاستعداد خلال الأيام الماضية "لأي حدث أمني، مما تطلب انتشارا لقوى فلسطينية وبشكل أساسي حركة فتح في الأحياء المواجهة لمكان تواجد المجموعات المطلوبة".

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا في الاشتباكات.