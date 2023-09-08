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من بحر الصين الجنوبي (أ ب)
من بحر الصين الجنوبي (أ ب)

الفلبين تدين التحركات "غير القانونية" لسفن صينية في بحر الصين الجنوبي

فريق العمل الوطني لغرب بحر الفلبين الذي يضم وكالات حكومية فلبينية رئيسية دان بشدة السلوك غير القانوني والعدواني والمزعزع للاستقرار لخفر السواحل الصينيين وسفنهم في هذه المياه على حد وصفه

مانيلا - (أ ف ب)
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ندّدت الفلبين، اليوم الجمعة، بالتحركات "غير القانونية" التي تقوم بها سفن صينية في بحر الصين الجنوبي، بعد تدخل مزعوم لهذه السفن في مهمة إعادة الإمداد.

وقال فريق العمل الوطني لغرب بحر الفلبين الذي يضم وكالات حكومية فلبينية رئيسية، إنه "يدين بشدة السلوك غير القانوني والعدواني والمزعزع للاستقرار" لخفر السواحل الصينيين وسفنهم في هذه المياه.

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وترى الفلبين أن الصين تريد الهيمنة على كل مياه بحر جنوب الصين دون منح أي حقوق للدول الأخرى المطلة عليه، لكن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الفلبين عام 2016، ورفضت الصين الحكم الذي يؤكد حق الفلبين في هذه المناطق.

وبسبب عدم حسم الخلاف بين الدولتين، تتعرض سفن الصيد وسفن خفر السواحل الفلبيني لـ"مضايقات" مستمرة من السفن العسكرية الصينية المنتشرة في المنطقة.

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