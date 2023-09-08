بيونغ يانغ تكشف عن "غواصة نووية تكتيكية هجومية" جديدة
شدّد كيم على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة"
أعلنت بيونغ يانغ الجمعة أنّها صنعت "غوّاصة نوويّة تكتيكيّة هجوميّة" في إطار جهودها لتعزيز قوّتها البحريّة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.
وترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء مراسم الكشف عن الغوّاصة الجديدة، قائلا إنّها جزء من جهود "الدّفع قدما نحو التسليح النووي للبحريّة في المستقبل"، بحسب الوكالة.
وقد سُمّيت الغوّاصة "هيرو كيم كون أوك"، ويُمثّل إطلاقها وفقا للوكالة "فصلا جديدا في تعزيز القوّات البحريّة لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة"، الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة.
وتحدّث كيم خلال الحفل عن "الخطة الاستراتيجيّة والتكتيكيّة الهادفة إلى التعزيز المستمرّ لعمليّة تحديث القوّات... وتقدُّم التسلّح النووي للبحريّة في المستقبل"، حسب الوكالة.
وشدّد كذلك على أنّ "تسليح البحريّة بأسلحة نوويّة أصبح مهمّة عاجلة"، استنادا إلى المصدر نفسه.
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