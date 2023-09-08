روسيا تحبط "هجوماً إرهابياً" في القرم وتصد هجمات لكتيبة آزوف

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط "هجوماً إرهابياً" على منشأة للسكك الحديدية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وبحسب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن الهجوم أعد له أحد سكان سيفاستوبول بناءً على تعليمات المخابرات العسكرية الأوكرانية وذلك بهدف "تعطيل النقل العسكري".

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وأضاف: "نتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال مواطن روسي من سكان سيفاستوبول، مواليد عام 1978، قام بناءً على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية، بجمع معلومات حول نقاط انتشار مرافق ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة، وكذلك التحضير لهجوم إرهابي على منشأة للنقل بالسكك الحديدية".

كما أشار الجهاز إلى العثور على عبوة ناسفة كانت مخصصة لأعمال التخريب، استخدمت فيها مادة بلاستيكية متفجرة أجنبية الصنع في المخبأ الذي قام بتجهيزه.

روسيا: صد هجمات لكتيبة آزوف

في سياق آخر، أعلنت مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، عن صد 5 هجمات شنتها القوات الأوكرانية، بما فيها "كتيبة آزوف"، وتصفية 40 جندياً، على محور كراسني ليمان.

وقال مدير المركز الصحفي للمجموعة، ألكسندر سافتشوك، في تصريحات خاصة لوكالة "تاس": "على محور كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة المركز 5 هجمات شنتها القوات الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة آزوف، وبلغت خسائر العدو نحو 40 جندياً".

وأضاف سافتشوك أن قاذفات المجموعة ضربت 5 مواقع للأوكرانيين، بما في ذلك 4 مراكز قيادة ومراقبة، كما تم قصف أكثر من 30 موقعاً مدفعياً للقوات الأوكرانية.

مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم روسي

في سياق آخر، قال حاكم إقليمي أوكراني إن هجوماً صاروخياً روسياً أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، صباح اليوم الجمعة، في مدينة كريفي ريه الواقعة جنوب أوكرانيا.

وذكر سيرهي ليساك على تطبيق تليغرام أن الصاروخ قصف مبنى إدارياً.

كييف: إسقاط 16 مسيرة فوق أوديسا

قال مسؤولون إقليميون وعسكريون، اليوم الجمعة، إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا خلال الليل في الهجوم الخامس هذا الأسبوع على منطقة أوديسا جنوب البلاد.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ منتصف يوليو عندما انسحبت موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق تليغرام: "خلال الليل، هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا للمرة الخامسة هذا الأسبوع".

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة أوديسا وطائرتين أخريين فوق منطقة ميكولايف. وأضافت أن الطائرات المسيرة انطلقت من روسيا ومن شبه جزيرة القرم.

وأوضح كيبر أن مبنى غير سكني تعرض لأضرار بسبب حطام طائرة مسيرة. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا في منطقة أوديسا.

وقال مسؤولون إقليميون إن روسيا هاجمت أيضاً منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد ومنطقة سومي في الشمال الشرقي بالصواريخ مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين أصيبا في منطقة سومي. وذكرت في بيان أنه تم إنقاذ امرأة عمرها 65 عاما ورجل عمره 70 عاماً بعد أن تعرض مبنى سكني مكون من طابقين لأضرار.