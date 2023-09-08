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محطة فوكوشيما (رويترز)
محطة فوكوشيما النووية

على هامش قمة آسيان.. محادثات صينية يابانية بشأن مياه "فوكوشيما"

بدأت اليابان تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما المعطلة إلى المحيط الهادي الشهر الماضي، ما أثار انتقادات حادة من الصين

العربية.نت- وكالات
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه شرح وجهة نظر اليابان بشأن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الصيني لي تشيانغ على هامش اجتماع إقليمي في إندونيسيا.

وبدأت اليابان تصريف مياه مشعة معالجة من محطة فوكوشيما المعطلة إلى المحيط الهادي الشهر الماضي، ما أثار انتقادات حادة من الصين، ورداً على ذلك، فرضت الصين حظراً شاملاً على جميع المنتجات البحرية اليابانية.

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وقال كيشيدا للصحافيين إنه تحدث بشكل مقتضب مع تشيانغ، قبيل جلسة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

وأضاف "خلال الحديث، شرحت موقف اليابان بشأن تصريف المياه المعالجة إلى رئيس الوزراء الصيني لي".

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وتحاشى كيشيدا في تصريحاته التي أدلى بها الأربعاء، التعليق بشكل مباشر على ما إذا كان قد طلب رفع الحظر على المنتجات البحرية اليابانية، وكرر أنه شرح موقف اليابان، مشيراً إلى أن مسألة تحدثه مجدداً مع لي على هامش قمة مجموعة العشرين بعد أيام لم تتحدد بعد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن لي أوضح موقف الصين بشأن تصريف المياه خلال المناقشة مع كيشيدا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، نقلاً عن لي في إفادة صحافية روتينية "تصريف تلك المياه يشكل تبعات على البيئة البحرية العالمية والصحة العامة ومصالح الأجيال القادمة".

وأضافت أن لي قال إن على اليابان الوفاء بالتزاماتها الدولية والتشاور بشكل كامل مع الأطراف المعنية بما يشمل دول الجوار والتعامل مع الأمر بطريقة مسؤولة، كما دعا اليابان للعمل مع الصين لتحسين علاقاتهما.

وتقول اليابان إن الأمر آمن، إذ تعالَج المياه لإزالة معظم العناصر المشعة منها باستثناء التريتيوم، إذ به نواة مشعة يصعب فصلها عن المياه، ثم تخفف المياه لتوافق المعايير المقبولة دولياً قبل تصريفها في المحيط.

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