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تفكيك ألغام اليمن
اليمن والحوثي

مرصد يمني يحذر من مخاطر ألغام الحوثي على حياة المزارعين في الحديدة

وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب

العربية.نت - أوسان سالم 
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حذر مرصد يمني متخصص بتوثيق ضحايا وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب، من خطورة الألغام التي جرفتها السيول على حياة المزارعين في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام على حسابه في منصة "إكس": "الفلاحون في محافظة الحديدة حياتهم معرضة لمخاطر كبيرة، بعد أن جرفت السيول الأخيرة عبوات ناسفة مموهة وألغام للحوثيين إلى المزارع في مديرية حيس، جنوب المحافظة".

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وأضاف أن آلاف المزارعين في المحافظة فقدوا مصادر رزقهم جراء تلوث مزارعهم بالألغام والعبوات والمتفجرات من مخلفات الحرب والتي تسببت بإخراج مساحات زراعية واسعة عن الإنتاج.

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وتعد محافظة الحديدة واحدة من أكثر المحافظات تلوثاً بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، ووفق إحصائيات أممية، فإن المحافظة شهدت سقوط 390 ضحية مدنية؛ منهم 138 قتيلا، و252 جريحا، نتيجة حوادث انفجارات الألغام، وذلك خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يوليو 2023، كما تسببت السيول في جرف الآلاف من هذه المتفجرات إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية، ما أدى إلى زيادة المخاطر على المدنيين، خاصة المزارعين.

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