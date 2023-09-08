اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH A child cries near the body of a woman, after she and four other women were killed in Paida near Beni, North Kivu Province of Democratic Republic of Congo, December 7, 2018. According to a FARDC spokesman, Captain Mac Hazukay, 18 people were killed during the last two days by the Islamist rebel group Allied Democratic Forces (ADF) in the village of Paida and the area around the village. REUTERS/Goran Tomasevic
طفل يبكي أمام جثة سيدة بعد هجوم مسلح في شمال كيفو بالكونغو (تعبيرية)

"تفخيخ" رضيعتين للإيقاع بالجيش.. جريمة مروعة في الكونغو

المتمردون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ربطوا أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين لنصب فخ لقوات الأمن في شمال منطقة كيفو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إن المتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ربطوا أحزمة ناسفة حول رضيعتين توأمتين لنصب فخ لقوات الأمن في أحد الحوادث التي تظهر تصاعد العنف ضد الأطفال هناك.

وذكرت المنظمة أنه عُثر على الرضيعتين، وعمرهما عام واحد، في قرية بشمال منطقة كيفو التي كثفت فيها جماعة مسلحة تعرف باسم القوات المتحالفة الديمقراطية هجماتها بالقنابل. وفك خبراء الألغام الأحزمة دون أن تنفجر.

مادة اعلانية

وقال غرانت ليتي ممثل اليونيسف في الكونغو في مؤتمر صحافي في جنيف: "كانت النية هي أن تنفجر (الأحزمة) في قوات الأمن مع وصول قوات الشرطة أو الجيش الكونغولية".

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للعبوات الناسفة بدائية الصنع مجرد واحد من عدة "اتجاهات غير أخلاقية" مع وصول العنف ضد الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في الجزء الشرقي من الكونغو.

أطفال في مخيم نزوح في شمال كيفو (أرشيفية)
أطفال في مخيم نزوح في شمال كيفو (أرشيفية)
مصادر العربية: جهود لتخفيف حدة التوتر بمحيط القواعد الفرنسية في النيجر العرب والعالم خاص مصادر العربية: جهود لتخفيف حدة التوتر بمحيط القواعد الفرنسية في النيجر

وأضاف: "يتعرض الأطفال للاغتصاب والقتل يومياً. تختطفهم الجماعات المسلحة وتجندهم وتستغلهم - ونعلم أن التقارير المتوفرة لدينا ليست سوى غيض من فيض".

وقالت الأمم المتحدة إن أعمال العنف في الكونغو تسببت في واحدة من أسوأ وأطول حالات الطوارئ الإنسانية في العالم إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصاً في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون إلى الفرار من منازلهم. ويتحمل أكثر من 2.8 مليون طفل وطأة هذه الأزمة.

وتتعافى الرضيعتان، اللتان لم يتم الكشف عن هويتهما، من سوء التغذية في أحد مراكز الأمم المتحدة قبل إيداعهما في دار رعاية. وقُتل والداهما في هجوم يُعتقد أن القوات المتحالفة الديمقراطية نفذته.

وقال ليتي إنه على الرغم من تعافيهما بشكل جيد من سوء التغذية، قد تستمر الندوب النفسية مدى الحياة. وأضاف "لن تستطيعوا تخيل ما مرتا به".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟ هل تنظم الهند استفتاء لتغيير اسمها لـ"بهارات"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط