شاهد الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق متفرقة من المغرب
بلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر
ضرب زلزال قوي وسط المغرب ليل الجمعة السبت مسفرا عن 31 قتيلا على الأقل وفق وسائل إعلام محلية ومتسببا بأضرار مادية لكن السلطات لم تعط حتى الآن أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.
صور متداولة عن الدمار الذي خلفه الزلزال في مناطق متفرقة من #المغرب#العربية pic.twitter.com/21I863fAQz— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
ولقي العشرات مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين.
مصدر صحفي للعربية : 93 قتيلا في زلزال #المغرب بينهم 70 في منطقة #الحوز #العربية pic.twitter.com/ydmZe009NI— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
بلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.
من جهته ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة.
وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.
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