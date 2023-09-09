فيديو.. لحظة انهيار مبنى وسط صراخ الأهالي بداخله بعد زلزال المغرب

انتشرت مقاطع فيديو صادمة لمبان تنهار بعد تعرضها لزلزال ضخم ضرب المغرب في وقت متأخر من ليل أمس.

ضرب زلزال قوي وسط المغرب ليل الجمعة السبت مسفرا عن 31 قتيلا على الأقل وفق وسائل إعلام محلية ومتسببا بأضرار مادية لكن السلطات لم تعط حتى الآن أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.

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ولقي العشرات مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وفي إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين.

بلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

من جهته ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة.

وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها، وفق تقارير إعلامية.