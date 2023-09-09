شيخ الأزهر عن ضحايا زلزال المغرب: نعزي أنفسنا

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص مواساته وتعازيه وتعازي الأزهر في ضحايا زلزال المغرب والذي خلف الاف مئات القتلى والجرحى>

وقال الطيب في تغريدة له السبت على صفحته الشخصية على مواقع التواصل : نعزي أنفسنا ونعزي المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وحكومةً، في ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف مئات الضحايا والمصابين.

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ودعا شيخ الأزهر الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر في مصابهم الجلل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزال بالمغرب أيضا .

وقال في تدوينه له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق و الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكد السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.

وكانت مصر ، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت قد عبرت عن خالص تعازيها لدولة المغرب.