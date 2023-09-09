اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شيخ الأزهر
زلزال المغرب

شيخ الأزهر عن ضحايا زلزال المغرب: نعزي أنفسنا

أكد السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب

القاهرة -أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص مواساته وتعازيه وتعازي الأزهر في ضحايا زلزال المغرب والذي خلف الاف مئات القتلى والجرحى>

وقال الطيب في تغريدة له السبت على صفحته الشخصية على مواقع التواصل : نعزي أنفسنا ونعزي المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وحكومةً، في ضحايا الزلزال العنيف الذي خلف مئات الضحايا والمصابين.

مادة اعلانية

ودعا شيخ الأزهر الله أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر في مصابهم الجلل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزال بالمغرب أيضا .

وقال في تدوينه له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق و الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع، وتمنياتي الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء.

وأكد السيسي تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.

وكانت مصر ، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت قد عبرت عن خالص تعازيها لدولة المغرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب قصة قطار الرئيس كيم المدرع الذي يستعد لاستقلاله لروسيا في رحلة مثيرة تقلق الغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط