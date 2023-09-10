مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية
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قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي السبت قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين ألقوا مواد متفجرة على جنود كانوا في موقع عسكري قريب.
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وأضاف في بيان أن "الجنود ردوا باستخدام وسائل تفريق مثيري الشغب والذخيرة الحية"، لكنه لم يؤكد مقتل الشاب.
وذكر مسؤولو الصحة أن الفلسطيني اسمه ميلاد منذر الراعي (16 عاما) وأصيب بالرصاص في ظهره عند مدخل مخيم العروب.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على شبان في مخيم العروب للاجئين جنوب الضفة الغربية خلال مداهمة.
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