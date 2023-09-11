علق في نيودلهي.. سر التعطل المتكرر لطائرة رئيس وزراء كندا

بعد تعطل طائرته في الهند واضطراره للمكوث ليلة إضافية في نيودلهي رغم انتهاء قمة مجموعة العشرين، يبدو أن طائرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والتي تتكرر أعطالها، تأبى في كل مناسبة إلا أن تعرضه لمواقف محرجة.

فالطائرة من طراز إيرباص 310-300، وهي واحدة من 5 طائرات نقل عسكرية اشترتها القوات الجوية الكندية عام 1992، خذلته مرارا في السابق.

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فقد تعرضت لعطل ميكانيكي لدى توقفها في مطار روما عام 2018، وقد طال العطل وتبين حينها أن جهاز استشعار متضرر، كان قد سبق إصلاحه مرة واحدة على الأقل.

من المفترض تغييرها

حينها ظلّت الطائرة متوقفة في المطار لمدة 3 ساعات بدلا من 90 دقيقة، الأمر الذي حال دون وصول رئيس الحكومة إلى الهند في الموعد المحدد في فبراير 2018.

كذلك عادت الطائرة أدراجها بعد 30 دقيقة على إقلاعها في أكتوبر 2016، بعدما ظهر فجأة للطيار ضوء يشير إلى أن أجزاء من أجنحة الطائرة عالقة، وكان حينها "ترودو" متجها إلى بلجيكا.

وفي هذا العام، أشار تقرير صادر عن إدارة الدفاع الوطني، إلى أن تغيير الطائرات الـ5 سيكلف ما بين 500 مليون و1.5 مليار دولار، وسيتم تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2026 و2036.

صعوبات تقنية

يشار إلى أن ترودو اضطر لتمديد إقامته في الهند بعد قمة مجموعة العشرين بسبب هذا العطل في طائرته، بسبب ما أكدت السلطات الكندية أمس الأحد أنها صعوبات تقنية لا يمكن حلها خلال الليل.

وكان رئيس الوزراء وصل إلى الهند يوم الجمعة لحضور اجتماع قادة مجموعة العشرين وكان يفترض أن يعود إلى بلاده أمس، بعد وضع إكليل من الزهور على ضريح المهاتما غاندي أبي استقلال الهند، لكن مشكلة طائرته أرغمته على البقاء ليلة إضافية، على الرغم من أن الأجواء السياسية مع نيودلهي لم تكن على خير ما يرام مؤخراً!