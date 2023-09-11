بعد تأكيد زيارته لروسيا.. ما قصة قطار كيم المدرع؟

بعد تأكيد زيارته لروسيا، يستعد الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون لاستقلال قطاره المحصن جيداً للتوجه إلى الحدود للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المرجح أن يسافر الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بالطريقة المفضلة لدى عائلة بيونغ يانغ الحاكمة، أي متخفياً بالسرية والحماية الذاتية عبر قطاره المحصن.

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فقد أوضح كيم يونج سو، رئيس معهد أبحاث كوريا الشمالية في سيول، أن السفر بالسكك الحديدية وليس الجو لا يمنح الزعيم الكوري الشمالي المزيد من الأمن فحسب، بل يمنحه أيضاً بعض الأضواء العالمية، حيث جذبت رحلته نفسها الاهتمام الدولي.

وتابع قائلاً إن "رحلة القطار تسمح لكيم بالظهور كشخصية غامضة، ولكن مهمة يلتقي بقادة العالم في مواقع مناسبة له"، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

حصن مسلح على عجلات

ويبدو أن كيم يستخدم وسيلة النقل المفضلة لديه في الرحلات الخارجية، وهي عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما يتم سحب سيارته الشخصية التي كانت في الماضي سيارة ليموزين من طراز مرسيدس بنز، كجزء من القافلة. وكذلك الأمر بالنسبة لطائرة هليكوبتر يتم إحضارها في حالة احتياج كيم إلى خروج سريع، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية المستندة إلى معلومات رفعت عنها السرية ومسؤولين كوريين شماليين سابقين.

في المقابل كشفت رحلات سابقة، أنه تم طلاء القطار باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، في حين كانت النوافذ داكنة، بالإضافة لشرائط من الطلاء الفولاذي الأصفر تهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل وتلتف حول جسم القطار، ومن المعروف أن كيم يسافر بأكثر من 20 عربة، مع حراسة أمنية في الأمام والخلف.

وتعد رحلة بين بيونغ يانغ ومدينة فلاديفوستوك الروسية، التي تستغرق حوالي ساعة، واحدة من الطرق القليلة التي توفر شركة طيران "إير كوريو" التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية رحلات لها. لكن في أبريل 2019، اختار كيم القيام برحلة بالقطار مدتها 20 ساعة تقريباً.

واستخدم كيم طائرة مستأجرة تابعة لشركة طيران الصين عندما سافر إلى سنغافورة في عام 2018 للقاء الرئيس السابق دونالد ترامب. لا يعتبر أسطول الطائرات الخاص بكوريا الشمالية موثوقًا بدرجة كافية للمسافات الطويلة، لكن كيم استقل طائرته الشخصية في زيارتين للصين في العام نفسه.

أول تأكيد رسمي

يذكر أن وسائل الإعلام الرسمية في البلدين ذكرت اليوم الاثنين أن كيم يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول تأكيد رسمي لعقد القمة بين الزعيمين. فيما لم تحدد التقارير متى أو أين سيتم اللقاء على وجه التحديد.

وستكون هذه الرحلة بمثابة أول رحلة خارجية للرئيس الكوري الشمالي منذ أكثر من أربع سنوات. ففي وقت سابق من اليوم غادر قطار كيم الشخصي بيونغ يانغ، وتم رصده في طريقه إلى روسيا، وفقاً لمسؤول حكومي كوري جنوبي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن من المقرر أن يسافر بوتين يومي الاثنين والثلاثاء إلى فلاديفوستوك، على بعد حوالي 750 ميلاً من بيونغ يانغ، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وفلاديفوستوك، الواقعة على الساحل الشرقي لروسيا، قريبة بما يكفي ليتمكن كيم من الوصول إليها بالقطار في يوم واحد.