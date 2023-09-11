وزيرة خارجية ألمانيا من كييف: مكانكم في الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي ينتظر التكتل فيه تطبيق شروطه، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية بالبلاد التي تواجه حرباً مع روسيا، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الاثنين، أن مكان أوكرانيا هو في الاتحاد الأوروبي.

الطريق الطويل

وبحسب بيان، قالت بيربوك لدى وصولها إلى كييف، إن بإمكان أوكرانيا الاعتماد على بلادها وعلى إدراكها لتوسيع الاتحاد الأوروبي كنتيجة جيوسياسية ضرورية للحرب الروسية.

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كما أضافت أن أوكرانيا تتمتع بالفعل بوضع مرشح.

وتابعت أن برلين والحلفاء يستعدون لاتخاذ قرار بشأن فتح محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يتعلق بالإصلاح القضائي والتشريعات الإعلامية، فرأت بيربوك أن نتائج الإصلاح في أوكرانيا مثيرة للإعجاب بالفعل.

أوكرانيا تشن حملة واسعة لمكافحة الفساد

وأضافت الوزيرة أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه بشأن تنفيذ قانون مكافحة الأوليجارشية والفساد.

شروط أوروبية

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الرابعة التي تقوم بها بيربوك لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب بها في فبراير/شباط من عام 2022.

وينتظر التكتل الأوروبي تطبيق شروطه، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية في أوكرانيا من أجل قبول عضويتها.

يذكر أن أوكرانيا كانت تقدّمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، وكان كبح جماح الفساد الحكومي واعتماد إصلاحات أخرى على رأس الأولويات.

وأقدمت كييف على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بتعيين رئيس جديد لمكتبها الوطني لمكافحة الفساد.

لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تشكك في قدرة كييف على التعافي من الحرب، أو تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية ومكافحة الفساد اللازمة للتأهل للعضوية في أي وقت قريب.