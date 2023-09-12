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Smoke rises during clashes between members of the Palestinian Fatah group and Islamist militants in the Palestinian refugee camp of Ein el-Hilweh near the southern port city of Sidon, Lebanon, Sunday, Sept. 10, 2023. Islamist factions in Lebanon's largest Palestinian refugee camp said Sunday they will abide by a cease-fire after three days of clashes killed at least five people and left hundreds of families displaced. (AP Photo/Bilal Hussein)
دخان القتال في مخيم عين الحلوة

اشتباكات مخيم عين الحلوة مستمرة.. وحماس تحاول التوسط لإيقافها

المسؤول البارز في الحركة موسى أبو مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لمحاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء الاشتباكات

العربية.نت
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وصل أحد كبار قادة حماس إلى بيروت، اليوم الثلاثاء، للدفع من أجل إنهاء الاشتباكات في أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي استؤنفت على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتعددة.

وأدى القتال الذي استمر لأيام في مخيم عين الحلوة للاجئين بالقرب من مدينة صيدا الساحلية الجنوبية إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، بحسب مسؤولين طبيين ووسائل إعلام رسمية.

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وأصابت رصاصات وقذائف طائشة مناطق سكنية في ثالث أكبر مدينة في البلاد، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود لبنانيين عند نقاط تفتيش بالقرب من المخيم يوم الاثنين.

وتم إعلان وقف إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعد أن التقى رئيس مديرية الأمن العام في لبنان مسؤولين من الفصائل الفلسطينية المتنافسة، واستمرت الهدنة ساعات فقط قبل اندلاع القتال مرة أخرى.

وقالت حماس في بيان إن المسؤول البارز في الحركة موسى أبو مرزوق سيلتقي مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية لمحاولة التوصل إلى تسوية لإنهاء الاشتباكات.

جدير بالذكر أن حماس لم تتورط في تلك الاشتباكات التي دارت بين فصائل متشددة وحركة فتح على خلفية مقتل أحد قادتها في المخيم.

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