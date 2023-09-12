برلين تناشد الشركاء لحماية البنية التحتية الأوكرانية بالشتاء

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن برلين ستحث شركاءها على تقديم أنظمة الدفاع الجوي المتاحة إلى أوكرانيا في هذا الشتاء، وذلك خلال مقابلة منشورة اليوم الثلاثاء مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ".

وقالت بيربوك عقب زيارتها إلى كييف أمس الاثنين: "نحتاج إلى مد درع دفاع جوي في الشتاء فوق البنية التحتية الحساسة في أوكرانيا"، مضيفةً أن الحكومة الألمانية تخطط للتوسع في دعمها لأوكرانيا بأنظمة "إيريس-تي" خلال الأشهر المقبلة.

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حزمة مساعدات دنماركية بقيمة 833 مليون دولار

من جهتها، صرحت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان اليوم الثلاثاء بأن البلاد ستتبرع لأوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية قيمتها 5.8 مليار كرونة دنماركية (833 مليون دولار) تشمل دبابات ومركبات مشاة قتالية وذخائر دبابات ومدافع مضادة للطائرات.

وذكرت الوزارة أن القيمة الإجمالية للمساعدات موزعة على ثلاث دفعات بواقع 4.3 مليار هذا العام، و1.4 مليار في 2024، و52 مليونا في 2025.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن في بيان: "بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، استنفدنا تقريباً مخزوننا الدفاعي. لذلك، نتطلع الآن إلى مشتريات مشتركة موجهة لنقاط العجز وإلى تعاون دولي مصمم خصيصا على تلبية احتياجات أوكرانيا الآن".

وأضافت الوزارة أن هذه هي حزمة التبرعات الثانية عشرة والأكبر التي ترسلها الدنمارك إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

قصف روسي يودي بحياة مسنين

يأتي هذا بينما قال مكتب الادعاء العام في أوكرانيا، إن اثنين من كبار السن لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الثلاثاء في قصف روسي على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضاف المكتب أن امرأة تبلغ من العمر 84 عاماً ورجلاً يبلغ من العمر 71 عاماً قتلا في منزليهما في بلدة كراسنوخوريفكا غربي مدينة دونيتسك كما أصيبت امرأة في ذات الهجوم.

وتابع المكتب أن امرأتين أصيبتا في قصف على مدينة أفدييفكا.