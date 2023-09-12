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صورة أرشيفية من زلزال سابق في الفلبين - رويترز
صورة أرشيفية من زلزال سابق في الفلبين - رويترز

زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزر الفلبين

لا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال

العربية.نت- وكالات
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ.

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وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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