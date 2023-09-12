زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزر الفلبين

أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 6,6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل الفلبين.

وجاء في بيان صدر عن المركز أن الزلزال وقع في الساعة 11:03 من اليوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد حوالي 137 كيلومترا شمال شرقي مدينة لاواغ.

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وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 31 كيلومترا.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.