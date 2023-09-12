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أنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية "أتاكمز" (أرشيفية من رويترز)

هل تزود واشنطن كييف بصواريخ مسلحة بقنابل عنقودية؟

دبي - العربية.نت
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كشف 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس جو بايدن تقترب من الموافقة على إمداد أوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية، مما يمكن كييف من إلحاق أضرار كبيرة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال 3 مسؤولين إنه بعد نجاح الذخائر العنقودية في قذائف المدفعية عيار 155 ملليمتراً في الشهور القليلة الماضية، فإن الولايات المتحدة تدرس تزويد كييف إما بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية "أتاكمز"، التي يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات، أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق التي يصل مداها إلى نحو 70 كيلومتراً والمحملة بقنابل عنقودية، أو كليهما، وفق رويترز.

البيت الأبيض: كييف بدأت استخدام القنابل العنقودية أميركا روسيا و أوكرانيا البيت الأبيض: كييف بدأت استخدام القنابل العنقودية
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وفي حالة الموافقة، سيكون أي من الخيارين متاحاً للشحن السريع إلى كييف.

ليس نهائياً

كما أضاف مصدران أنه مع ظهور بوادر تقدم في الحملة الأوكرانية ضد القوات الروسية، تحرص الإدارة الأميركية على دعم الجيش الأوكراني في لحظة حاسمة.

فيما أردفت المصادر الأربعة أن قرار إرسال نظام أتاكمز أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق أو كليهما، ليس نهائياً وقد لا يتحقق.

صعوبة منذ أشهر

يشار إلى أن أوكرانيا مسلحة حالياً بقذائف مدفعية عيار 155 ملليمتراً يصل أقصى مدى لها نحو 29 كيلومتراً وتحمل ما يصل إلى 48 قنبلة صغيرة.

ونظام أتاكمز الجاري النظر بشأنه قد يطلق نحو 300 قنبلة صغيرة أو أكثر. ونظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق الذي تمتلك أوكرانيا نسخة منه في ترسانتها منذ أشهر قادر على نثر نحو 404 ذخائر عنقودية.

غير أن إدارة بايدن تجد صعوبة منذ شهور في اتخاذ قرار بشأن أتاكمز، خوفاً من اعتبار إرسالها خطوة شديدة العدوانية ضد روسيا.

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