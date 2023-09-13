بوتين يشيد بإيلون ماسك.. "بلا شك إنه شخص متميز"
ماسك رفض طلبا أوكرانيا لتفعيل خدمات ستارلينك بشبه جزيرة القرم
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، برجل الأعمال إيلون ماسك ووصفه بأنه "شخص متميز" ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعبا رئيسيا في قطاع النقل الفضائي.
تأتي إشادة بوتين العلنية بماسك بعد أيام من إعلان رجل الأعمال أنه رفض طلبا أوكرانيا العام الماضي لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك، قائلا إنه يخشى التورط في عمل حربي "كبير".
كما أشاد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بماسك عبر منصة إكس في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية هذا القرار، الذي قوبل بانتقادات حادة من سياسيين أوكرانيين، ووصفه بأنه "آخر عقل حكيم في أميركا الشمالية".
ولم يشر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بأقصى شرق روسيا، إلى مسألة ستارلينك.
لكن عندما سئل عن نجاح سبيس إكس التابعة لماسك في إطلاق صواريخ في الفضاء، قال "فيما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك... فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا، وأعتقد أنه معترف به في جميع أنحاء العالم".
وأضاف بوتين أن ماسك "رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الدولة الأميركية".
وقال الرئيس الروسي إن موسكو تعتزم الاستمرار في برنامجها الفضائي على الرغم من فشل مهمة إلى القمر الشهر الماضي.
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