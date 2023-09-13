كيم يشيد بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا.. ويلتقي بوتين ظهر اليوم

نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤول روسي أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ظهر اليوم الأربعاء في مركز فوستوشني الروسي للفضاء.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن زيارته الأولى لروسيا منذ ما يقرب من أربع سنوات تبرز بوضوح "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأربعاء.

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ووصل كيم إلى روسيا بقطار خاص يوم الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وسط تحذيرات من واشنطن بضرورة عدم تبادل الأسلحة بين البلدين.

وبحسب التقرير، "قال كيم جونغ أون إن زيارته لروسيا الاتحادية... هي برهان واضح على موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي تعطي الأولوية للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".

وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، في حين أن حزب العمال الكوري هو الحزب الحاكم الوحيد في الدولة المنعزلة.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة وصول كيم إلى محطة القطار في بلدة خاسان الحدودية صباح الثلاثاء، حيث كان في استقباله مسؤولون كبار من موسكو وأماكن أخرى.

وظهر أيضا وهو يجتمع مع وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف.

ولم تتضح تحركاته منذ ذلك الحين، لكن وكالة أنباء كيودو اليابانية ووسائل إعلام كورية جنوبية ذكرت أنه قد يلتقي مع بوتين في في شرق روسيا.

وقالت الوكالة إن زيارة كيم لروسيا هي أول زيارة خارجية له بعد جائحة كوفيد-19.

وذكر التقرير أن زيارته تهدف إلى الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا إلى "مستوى جديد أعلى".