مقتل 56 شخصاً في حريق بمبنى سكني في هانوي

قُتل 56 شخصا في حريق اندلع في مبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي، على ما أفادت الشرطة، الأربعاء، لتؤكد التقارير الواردة في وسائل الإعلام الرسمية.

وأفادت شرطة هانوي في بيان عن "مقتل 56 شخصا وجرح 37 آخرين"، مشيرة إلى "عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا".

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه إثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصاً، بينهم عشرات القتلى".

وبحسب شهود عيان فقد اندلع الحريق قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (17:00 ت.غ).

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيراناً تلتهم جزءاً كبيراً من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحي سكني في العاصمة هانوي.

وقالت هوا التي تقطن في الحيّ لوكالة فرانس برس "لا يمكننا مساعدتهم كثيراً. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا".

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عدداً من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكاً حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوبا) إلى مقتل 32 شخصاً.