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شويغو: لا خيارات أمام روسيا سوى النصر شويغو: لا خيارات أمام روسيا سوى النصر وزير الدفاع الروسي سيرغي #شويغو يقول إن #روسيا لا خيار أمامها سوى الانتصار في #أوكرانيا سيرغي شويغو أكد أن القوات الروسية تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور المركزية في أوكرانيا وزير الدفاع الروسي: لا خيار أمامنا سوى الانتصار في أوكرانيا العربية.نت نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله اليوم الأربعاء إن موسكو لا خيار أمامها سوى الانتصار في أوكرانيا. وقال شويغو رداً على سؤال ما إذا كانت روسيا ستنتصر: ليس لدينا أي خيارات أخرى. وأضاف الوزير أن القوات الروسية في أوكرانيا تواصل الأعمال الدفاعية، كما أنها تواصل تدمير معدات العدو وأفراده، موضحاً أن هذه هي المهمة الرئيسية الآن. وأشار إلى أن القوات الروسية تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور المركزية في أوكرانيا. وأوضح شوغو قائلاً: القوات تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور اللازمة والضرورية، حيث تجد صعوبات في بعض المناطق ومناطق أخرى أقل صعوبة، لكن يمكنني القول إن الجنود يعملون بثقة، والقادة يتصرفون بثقة، ونحن ندافع بشكل مضمون عما نحتاج إلى الدفاع عنه اليوم. يأتي هذا بينما قالت أوكرانيا إنها قصفت أهدافا تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود. وأكدت موسكو الهجوم على القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014. ويسلط الهجوم الضوء على تنامي قدرات كييف الصاروخية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا من على بعد بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة. وقال أندري يوسف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية لوكالة رويترز: نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم. من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء سفن في البحر الأسود بعشرة صواريخ كروز وثلاثة قوارب سريعة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم مما ألحق الضرر بسفينتين كانتا تخضعان للإصلاح. وأضافت أن موسكو أسقطت سبعة صواريخ وأن سفينة دورية دمرت القوارب المهاجمة.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا و أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي: "لا خيار أمامنا" سوى الانتصار في أوكرانيا

سيرغي شويغو أكد أن القوات الروسية تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور المركزية في أوكرانيا

العربية.نت
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، اليوم الأربعاء، إن موسكو "لا خيار أمامها" سوى الانتصار في أوكرانيا.

وقال شويغو رداً على سؤال ما إذا كانت روسيا ستنتصر: "ليس لدينا أي خيارات أخرى".

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وأضاف الوزير أن القوات الروسية في أوكرانيا تواصل "الأعمال الدفاعية"، كما أنها تواصل "تدمير معدات العدو وأفراده"، موضحاً أن هذه هي المهمة الرئيسية الآن.

وأشار إلى أن القوات الروسية تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور المركزية في أوكرانيا.

وأوضح شويغو قائلاً: "القوات تحافظ على وضع دفاعي فعال على المحاور اللازمة والضرورية، حيث تجد صعوبات في بعض المناطق ومناطق أخرى أقل صعوبة، لكن يمكنني القول إن الجنود يعملون بثقة، والقادة يتصرفون بثقة، ونحن ندافع بشكل مضمون عما نحتاج إلى الدفاع عنه اليوم".

يأتي هذا بينما قالت أوكرانيا إنها قصفت أهدافا تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

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وأكدت موسكو الهجوم على القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014. ويسلط الهجوم الضوء على تنامي قدرات كييف الصاروخية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا من على بعد بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة.

وقال أندري يوسف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية لوكالة "رويترز": "نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء سفن في البحر الأسود بعشرة صواريخ كروز وثلاثة قوارب سريعة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما ألحق الضرر بسفينتين كانتا تخضعان للإصلاح.

وأضافت أن موسكو أسقطت سبعة صواريخ، وأن سفينة دورية دمرت القوارب المهاجمة.

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