روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيّرات أوكرانية استهدف أراضيها الغربية
تزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيّرة منذ بدأت كييف هجومها المضادّ
أعلنت موسكو أنّها دمّرت ليل الأربعاء-الخميس عدداً من المسيّرات الأوكرانية خلال تصدّيها لهجوم شنّته هذه الطائرات على منطقتي بريانسك وبيلغورود الواقعتين في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد في الحال عن وقوع خسائر بشرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في أربعة بيانات متتالية نشرتها على تطبيق تلغرام إنّ قوّاتها أسقطت بين الساعة العاشرة من ليل الأربعاء (19,00 ت غ) والساعة 00,45 من فجر الخميس (21:45 الأربعاء ت غ) ستّ طائرات مسيّرة كانت تحلّق فوق منطقة بريانسك.
بدوره قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز على التطبيق نفسه إن المسيّرات الستّ أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي وهي منطقة تقع قريباً جداً من مدينة بريانسك.
وأكّد الحاكم أنّ الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.
وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها أسقطت في الساعة 21,30 (18,30 ت غ) طائرة بدون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.
وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إنّ الطائرة المسيّرة أُسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.
وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.
وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم التي ضمّتها إليها روسيا في 2014.
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